CONVOCAN A PARTICIPAR EN FERIA EMPRENDEDORA NAVIDEÑA DE PLAZA LIBERTAD

Con el objetivo de promover emprendimientos e impulsar el desarrollo local de la economía, la Feria Emprendedora Navideña proporcionará un espacio para la comercialización de productos y servicios, para que el público pueda adquirir regalos de navidad originales, apoyando a productores y proveedores locales. Se llevará a cabo el 21 de diciembre, en Plaza Libertad de la ciudad de Minas.









La Intendencia Departamental de Lavalleja, el Ministerio de Industria, Energía y Minería e InnovAL llaman a la inscripción de interesados en presentar sus productos/servicios para la venta en esta feria, que se realizará durante la celebración de la Navidad Serrana, el 21 de diciembre2019, en Plaza Libertad, desde las 17 horas.





Podrán inscribirse aquellos emprendedores/mipymes/artesanos que ofrezcan servicios o produzcan artículos originales, como por ejemplo, decoración, joyería, cuero, madera, belleza, artesanías, vestimenta, guampa, plantas, alimentos y bebidas, entre otros, con la condición de que sean elaborados o brindados en forma personal.





El emprendedor/mipyme/artesano deberá completar el formulario de inscripción en forma personal en la Oficina de Turismo de la IDL o por correo electrónico a la siguiente dirección: turismo@lavalleja.gub.uy.





El emprendedor/mipyme/artesano deberá detallar exactamente qué tipo de productos/servicios ofrecerá a la venta y presentar fotos o imágenes de los mismos para la evaluación del tribunal de selección. Si esta información no está claramente especificada y si no se presentan las imágenes, será causal de no aceptación.





La IDL, el MIEM e InnovAL analizarán las inscripciones y determinarán qué postulantes serán admitidos ala feria, decisión que será comunicada a todos los inscriptos, estableciéndose un orden de prelación. En caso de no poder participar en la Feria, el seleccionado lo deberá comunicar a la Dirección de Turismo de la IDL personalmente o por correo electrónico: turismo@lavalleja.gub.uy.





El emprendedor/mipyme/artesano tendrá un espacio asignado por la IDL que deberá respetar.La instalación y presentación del stand será de cargo y costo del participante. Deberá consistir en un gasebo de 2X2 o 3X3. Se admiten que 2 o más emprendedores compartan un gasebo si el artículo/servicio así lo posibilita. No se admitirán otro tipo de instalaciones para mantener la imagen de la feria. La IDL proporcionará corriente eléctrica a todos los gasebos autorizados. La instalación del gasebo y la presentación del stand deberá estar completado antes de la hora 17:00. Los organizadores no se responsabilizan del estado y conservación del stand ni del estado de los productos/servicios ofrecidos. No se permitirá la elaboración de alimentos en los stands de la Feria.