PRIMERA INFANCIA, EDUCACIÓN Y TRANSFORMACIONES EN EL MUNDO DEL TRABAJO

En la noche del sábado, en Teatro Lavalleja de Minas, la Fundación “Lolita Rubial” realizó la vigésimo quinta entrega de los Premios Morosoli de la cultura uruguaya. El Secretario General de la entidad organizadora entregó el Morosoli de Oro 2019 al Prof. Em. Dr. Dante Petruccelli Romero en mérito a su extensa y destacada trayectoria.









La ceremonia comenzó con la apertura musical de Mauricio Ubal, quien además recibió el Morosoli de Plata en música popular.





Al hacer uso de la palabra el Dr. Gustavo Guadalupe, Secretario General de la Fundación “Lolita Rubial”, tras agradecer a los presentes y felicitar a los premiados, manifestó: “Es para mi un inmenso honor y una inmensa alegría estar aquí, cumpliendo 25 años en este teatro. Parece que fue ayer, en 1995, cuando por primera vez, se entregaron los Premios Morosoli”.





Indicó que desde el acto académico se busca “rescatar nuestros más caros valores humanistas, los que nos han distinguido como país en el concierto internacional, una apuesta a la cultura de y para la paz, basada en la libertad, la democracia, el republicanismo, la solidaridad y las libertades en todos sus ámbitos posibles. La tolerancia, por supuesto en todas las maneras imaginables”.





Comentó Guadalupe que recientemente nuestro país “vivió una jornada hermosa que nos tiene que llenar a todos de orgullo. Tuvimos un acto eleccionario doble, ejemplar, símbolo de la democracia uruguaya en el continente más desigual del mundo, que en este momento está marcado por situaciones violentas y difíciles, que van desde Centro América, con El Salvador, Honduras, Nicaragua, pasando por Colombia, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Chile, donde está en juego y en entredicho la democracia. En Uruguay tenemos el país con democracia plena único en América Latina, uno de los 20 países con democracia plena del mundo. Este hecho nos debe llenar de orgullo a todos los uruguayos”.





A ello sumó que el martes, al asumir el nuevo Presidente de la República, Dr. Alberto Fernández, “viajarán en forma conjunta nuestro presidente actual (Dr. Tabaré Vázquez), de un partido de izquierda, y el presidente entrante (Dr. Luis Lacalle Pou), de centro derecha. ¿En qué otro país que no sea el Uruguay, no solamente en América sino en el mundo, son capaces dos presidentes de grupos antagónicos de poder viajar a uno de los socios más importantes que tiene el Uruguay a presenciar ese acto de traspaso de mando que es trascendente? Esto marca lo que es nuestro país, lo que es el Uruguay como país”, subrayó.





Guadalupe analizó tres temas para él fundamentales en el presente y en el futuro de nuestro país. Comenzó por la primera infancia. “Nuestro país tiene un debe en este tema. Las madres se embarazan y luego de dar a luz enseguida tienen que comenzar a trabajar. En países como Colombia, en nuestra América Latina, las madres tienen seis meses de licencia paga luego del parto y hasta los tres años medio horario compartido con su pareja para que ese niño pueda desarrollarse correctamente en los años fundamentales de su vida. Para la administración próxima es trascendente que se busque, en un país donde no tenemos niños, proteger en forma muy importante a los niños”, indicó.





Dentro del mismo punto, sumó el tema de la violencia machista en nuestro país, “que nos enluta a todos. Como me llena de orgullo el espíritu democrático del país, me llena de vergüenza ser uno de los países con más muertes de mujeres por violencia machista del mundo. Pero no solamente violencia contra la mujer, violencia también contra los niños, con un agravante, los niños no pueden defenderse, no pueden protestar ‘me están agrediendo’. Y eso sucede, en el seno de los hogares y con personas cercanas al hogar. Es trascendente que a esto el país lo transforme desde la educación en el hogar, en la escuela en la primera infancia, porque estos violentos machistas fueron criados por madres, por las seis maestras de los primeros grados y por la sociedad en su conjunto que toleraba un machismo aún en forma solapada, sin darse cuenta, y transmitía a esos niños que hoy son hombres códigos machistas. Eso es lo que hoy nos toca transformar”.





El segundo tema analizado por el Dr. Gustavo Guadalupe estuvo centrado en la educación. “Nuestro país en los últimos años ha multiplicado el aporte en educación y hay elementos que nos deben llenar de orgullo. Se creó la UTEC, la Universidad Tecnológica pública, la primera universidad del interior del país que está formando jóvenes para las nuevas carreras del mundo que viene. Se expandió la Universidad de la de la República a todo el país, sigue siendo gratuita para todos y hoy mucha cantidad de universitarios son primera generación en la familia, ya que ni sus padres ni sus abuelos habían llegado. Eso es trascendente en el país. Se aumentó el sueldo de los docentes, se aumentó el número de docentes y de institutos de enseñanza. En la primera infancia es obligatorio el estudio a partir de los tres años. Esto es trascendente y forma la base para lo que sí en estos momentos a la administración próxima le toca hacer. Edu 21 generó un libro en el cual es importante mirarse en él porque allí están las bases de lo que debemos transformar la educación si pretendemos que el Uruguay en este siglo tenga por lo menos el mismo pasar que hoy tenemos los uruguayos. El mundo corre mucho más rápido que antes, pero esas transformaciones tienen que ser con los docentes y apoyadas por todo el espectro político. De otra manera, si no es una cuestión de Estado, las transformaciones son muy difíciles de realizar”.





Por último se refirió a las transformaciones en el ámbito del trabajo. “El mundo avanza en forma vertiginosa hacia la robotización, la automatización y hacia la inteligencia artificial. Esto debe generar que nosotros debemos transformar la manera en que educamos, educar para el mundo que viene, para los próximos trabajos que van a existir y prever que va a haber un grupo grande de la población en los próximos 10 o 15 años que va a quedar sin trabajo y sin capacidad de poder insertarse. Esa es nuestra gran tarea, la nuestra y la de quienes nos van a suceder, porque en los próximos 15 años ya voy a ser muy mayor, pero a los jóvenes que están aquí les va a corresponder cómo transformar este país”.





Reiteró su felicitación a los premiados, agradeció el apoyo de la Intendencia Departamental de Lavalleja desde la primera edición de los Premios Morosoli, y para cerrar su alocución, el Dr. Gustavo Guadalupe expresó que el acto “es un orgullo para Minas y un orgullo para mi estar hoy aquí. Muchas gracias”.